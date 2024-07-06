Відключення світла 7 липня: до чого готуватися одеситам

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», завтра, 7 липня, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00. Тобто в період із 07:00 до 15:00 відключень не буде.
Про це повідомляється на офіційних сторінках компанії у соцмережах.
При цьому з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00 можливі відключення двох черг одночасно, тобто може торкнутися і «світло-сіра зона» графіків.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 6 липня, погодинні відключення світла не застосовувалисяз 10:00 до 15:00 години. Пізніше цей період продовжили до 16:00 години.
Також нагадаємо, що 12 липня 2024 року жителям Одеської області не відключатимуть світло у зв’язку з вимірами реального споживання електроенергії областями.