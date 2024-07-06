Відключень світла в Одесі сьогодні буде менше, але не у всіх

Хороша новина від «Укренерго» на 6 липня

Як повідомили сьогодні вранці в компанії «Укренерго», у суботу, 6 липня, погодинні відключення світла не будуть застосовуватися по всій території України з 10:00 до 15:00.

Причина – споживання електроенергії нижче прогнозного рівня та збільшення вироблення електрики сонячними електростанціями.

Таким чином, у нас є майже 5 додаткових годин на прання, приготування їжі та інші важливі справи.

Планові відключення світла в Одесі: адреси на 6 липня

Проте, за повідомленням одеської мерії, продовжаться планові ремонтні роботи на електромережах Центрального РЕМ, у зв’язку з чим без світла можуть залишитися жителі наступних адрес:

Гранітна (Чернишевського), 5-134;

Адмірала Лазарєва, 65-92;

площа Олексіївська, 11, 13;

Складська, 21;

Генерала Цвєтаєва, 82;

пров. Вокзальний, 5, 11, 25;

пров. Товарний, 5-11.

При цьому час закінчення робіт не уточнюють.