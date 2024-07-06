Відключень світла в Одесі сьогодні буде менше, але не у всіх

Відключень світла в Одесі сьогодні буде менше, але не у всіх

Сьогодні, у суботу, 6 липня 2024 року, НЕК «Укренерго» дарує українцям і, зокрема, одеситам кілька додаткових годин зі світлом: стабілізаційні відключення почнуть діяти лише з другої половини дня. У той же час низка одеських вулиць залишиться без світла через ремонтні роботи.

Хороша новина від «Укренерго» на 6 липня

Як повідомили сьогодні вранці в компанії «Укренерго», у суботу, 6 липня, погодинні відключення світла не будуть застосовуватися по всій території України з 10:00 до 15:00.

Причина – споживання електроенергії нижче прогнозного рівня та збільшення вироблення електрики сонячними електростанціями.

Таким чином, у нас є майже 5 додаткових годин на прання, приготування їжі та інші важливі справи.

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Планові відключення світла в Одесі: адреси на 6 липня

Проте, за повідомленням одеської мерії, продовжаться планові ремонтні роботи на електромережах Центрального РЕМ, у зв’язку з чим без світла можуть залишитися жителі наступних адрес:

  • Гранітна (Чернишевського), 5-134;
  • Адмірала Лазарєва, 65-92;
  • площа Олексіївська, 11, 13;
  • Складська, 21;
  • Генерала Цвєтаєва, 82;
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25;
  • пров. Товарний, 5-11.

При цьому час закінчення робіт не уточнюють.

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