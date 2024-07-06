Отключения света 7 июля: к чему готовиться одесситам

Отключения света 7 июля: к чему готовиться одесситам

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», завтра, 7 июля, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00. То есть в период с 07:00 до 15:00 отключений не будет.

Об этом сообщается на официальных страницах компании в соцсетях.

При этом с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00 возможны отключения двух очередей одновременно, то есть может быть затронула и «светло-серая зона» графиков.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 июля, почасовые отключения света не применялись с 10:00 до 15:00 часов. Позже этот период продлили до 16:00 часов.

Также напомним, что 12 июля 2024 года жителям Одесской области не будут отключать свет в связи с измерениями реального потребления электроэнергии по областям.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua