Отключения света 7 июля: к чему готовиться одесситам

Об этом сообщается на официальных страницах компании в соцсетях.

При этом с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00 возможны отключения двух очередей одновременно, то есть может быть затронула и «светло-серая зона» графиков.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 июля, почасовые отключения света не применялись с 10:00 до 15:00 часов. Позже этот период продлили до 16:00 часов.

Также напомним, что 12 июля 2024 года жителям Одесской области не будут отключать свет в связи с измерениями реального потребления электроэнергии по областям.