Відключення світла в Одесі 27 червня: «світло-сірі» графіки також торкнуться

Завтра, у четвер, 27 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла, тобто електрику як для промислових, так і для побутових споживачів подаватимуть за графіками.
За інформацією НЕК «Укренерго», графіки погодинних відключень будуть застосовуватись протягом доби – тобто з 00:00 до 24:00. Як і сьогодні, найбільшим обсяг обмежень буде з 17:00 до 23:00.
Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Як уточнили в ДТЕК Одеські електромережі, з 17:00 до 23:00 велика ймовірність відключень у світло-сірих зонах