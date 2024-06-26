Відключення світла в Одесі 27 червня: «світло-сірі» графіки також торкнуться

За інформацією НЕК «Укренерго», графіки погодинних відключень будуть застосовуватись протягом доби – тобто з 00:00 до 24:00. Як і сьогодні, найбільшим обсяг обмежень буде з 17:00 до 23:00.

Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як уточнили в ДТЕК Одеські електромережі, з 17:00 до 23:00 велика ймовірність відключень у світло-сірих зонах