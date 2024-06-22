Відключення світла 23 червня: чи «побалують» нас енергетики

Відключення світла 23 червня: чи «побалують» нас енергетики

Завтра, в неділю, 23 червня 2024 року, НЕК «Укренерго» запроваджує стабілізаційні відключення електроенергії лише ввечері з 19:00 до 23:00 години.

За інформацією компанії-регулятора, причиною такого послаблення графіків є зниження енергоспоживання у вихідний день.

У разі зміни ситуації в енергосистемі та необхідності застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Але незважаючи на такий недільний «подарунок» енергетиків, не слід забувати, що ситуація в енергосистемі країни залишається надзвичайно складною, тим більше, що в ніч на 22 червня ворог знову атакував об’єкти енергоінфраструктури.

«Просимо вас використовувати електроенергію розумно, це допоможе знизити тривалість відключень та підтримати стабільність енергосистеми. Кожен заощаджений кіловат має значення!» – закликають в компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Також нагадаємо, що дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».

Сьогодні ввечері, 22 червня, графіки стабілізаційних відключень світла діють до 24:00.

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