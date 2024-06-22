Отключения света 23 июня: «побалуют» ли нас энергетики

Отключения света 23 июня: «побалуют» ли нас энергетики

Завтра, в воскресенье, 23 июня 2024 года, НЭК «Укрэнерго» вводит стабилизационные отключения электроэнергии только вечером, с 19:00 до 23:00 часов.

По информации компании-регулятора, причина такого послабления графиков – снижение энергопотребления в выходной день.

В случае изменения ситуации в энергосистеме и необходимости применения мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

Но несмотря на такой воскресный «подарок» энергетиков, не следует забывать, что ситуация в энергосистеме страны остается чрезвычайно сложной, тем более что в ночь на 22 июня враг снова атаковал объекты энергоинфраструктуры.

«Просим вас использовать электроэнергию разумно, это поможет снизить продолжительность отключений и поддержать стабильность энергосистемы. Каждый сэкономленный киловатт имеет значение!» – призывают в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Также напомним, что узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Сегодня вечером, 22 июня, графики стабилизационных отключений света действуют до 24:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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