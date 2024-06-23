Відключень світла 24 червня побільшає

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у понеділок, 24 червня 2024 року, на Одещині, як і по всій Україні, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електрики протягом доби – з 00:00 до 24:00.
Крім того, повідомляють у компанії, з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
Причиною енергетики назвали зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян.
Сьогодні, в неділю, 23 червня, графіки стабілізаційних відключень світла будуть застосовуватися до 23:00.
Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».