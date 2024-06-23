Відключень світла 24 червня побільшає

Крім того, повідомляють у компанії, з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Причиною енергетики назвали зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян.

Сьогодні, в неділю, 23 червня, графіки стабілізаційних відключень світла будуть застосовуватися до 23:00.

Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».