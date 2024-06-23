В «Укренерго» вирішили не дарувати споживачам вихідний зі світлом: терміни відключень змінилися

«Всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 11:00 до 23:00», – таке повідомлення було опубліковане сьогодні вранці на сторінках «Укренерго» у соцмережах.

Причиною компанії назвали «складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти».

При цьому енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не планується.

Нагадаємо, ще ввечері суботи, 22 червня, повідомлялося, що стабілізаційні відключення електроенергії діятимуть у неділю тільки ввечері, з 19:00 до 23:00 години, оскільки у вихідний день енергоспоживання зазвичай знижується.

Так що одеситам і сьогодні слід бути готовими до раптових відключень і якомога менше користуватися ліфтами.