Відключення світла в Одесі 17 листопада: ДТЕК здивував масштабами

Сьогодні, 17 листопада, компанія ДТЕК знову запланувала ремонтні роботи в Одесі. Деяким абонентам Північного РЕМ відключили світло.
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Зазвичай щодня без світла залишаються сотні одеських будинків та тисячі одеситів. Причина таких відключень електроенергії – проведення профілактичних та аварійних робіт енергетиками. Але сьогодні, 17 листопада, представники компанії приємно здивували городян. До 19:00 без світла доведеться сидіти мешканцям лише двох будинків:
- Теплична, 3б, 4а,
- Матроська, 2.
Нагадаємо, одесити мають кілька днів, щоб прогулятися біля фонтанів.