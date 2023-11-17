Отключения света в Одессе 17 ноября: ДТЭК удивил масштабами

Сегодня, 17 ноября, компания ДТЭК снова запланировала ремонтные работы в Одессе. Некоторым абонентам Северного РЭС отключили свет.
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Обычно каждый день без света остаются сотни одесских домов и тысячи одесситов. Причина таких отключений электроэнергии — проведение профилактических и аварийных работ энергетиками. Но сегодня, 17 ноября, представители компании приятно удивили горожан. До 19:00 без света придется сидеть жильцам всего двух домов:
- Тепличная, 3б,4а,
- Матросская, 2.
Напомним, у одесситов есть несколько дней, чтобы прогуляться у фонтанов.