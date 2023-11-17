Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 17 ноября: ДТЭК удивил масштабами

Отключения света в Одессе 17 ноября: ДТЭК удивил масштабами

Сегодня, 17 ноября, компания ДТЭК снова запланировала ремонтные работы в Одессе. Некоторым абонентам Северного РЭС отключили свет.

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Обычно каждый день без света остаются сотни одесских домов и тысячи одесситов. Причина таких отключений электроэнергии — проведение профилактических и аварийных работ энергетиками. Но сегодня, 17 ноября, представители компании приятно удивили горожан. До 19:00 без света придется сидеть жильцам всего двух домов:

  • Тепличная, 3б,4а,
  • Матросская, 2.

Напомним, у одесситов есть несколько дней, чтобы прогуляться у фонтанов.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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