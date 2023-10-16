Відключення світла в Одесі 16 жовтня: список адрес

У понеділок, 16 жовтня 2023 року, через планові роботи ДТЕК деякі одесити на весь день залишаться без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Ак.Корольова, 116-220.
Роботи до 19.00
- Ак.Філатова, 3/2,
- Варненська, 3-5,
- Г.Крут, 2-4,
- Люстдорфська дор., 86А, 88.
Графіки відключень світла: якими вони можуть бути цієї зими?
Північний РЕМ
Роботи до 20.00
- 4-й Деревообробний пров., 5,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- В.Хавкіна, 1-51,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Цеглина, 2,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 10-58,
- Л.Гінзбург пров., 5-43,
- Оранжерейний пров., 18-43,
- Степова, 1-31,
- Теплична, 3Б, 4А,
- Хутірський пров., 1-29,
- Хутірська, 15-105,
- Цементний пров., 1-17.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- 2-й Куликовський пров., 4А, 4В, 6, 7,
- Новосельського, 41-60,
- Пироговська, 27, 27А,
- Торгова, 43-45.
Роботи до 20.00
- Базарна, 70,
- Балківська, 69-95,
- Градоначальницька, 37-49,
- Молодіжна, 3-34,
- Поперечний пров., 1-17,
- узвіз С.Олійника, 3-12.