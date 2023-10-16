Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 16 октября: список адресов

Отключения света в Одессе 16 октября: список адресов

В понедельник, 16 октября 2023 года, из-за плановых работ ДТЭК некоторые одесситы на весь день останутся без света.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Ак.Королева, 116-220.

Работы до 19.00

  • Ак.Филатова, 3/2,
  • Варненская, 3-5,
  • Г.Крут, 2-4,
  • Люстдорфская дор., 86А, 88.

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Северный РЭС

Работы до 20.00

  • 4-й Деревообрабатывающий пер., 5,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • В.Хавкина, 1-51,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Кирпич, 2,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 10-58,
  • Л .Гинзбург пер., 5-43,
  • Оранжерейный пер., 18-43,
  • Степная, 1-31,
  • Тепличная, 3Б, 4А,
  • Хуторской пер., 1-29,
  • Хуторская, 15-105,
  • Цементный пер., 1-17 .

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • 2-й Куликовский пер., 4А, 4В, 6, 7,
  • Новосельского, 41-60,
  • Пироговская, 27, 27А,
  • Торговая, 43-45.

Работы до 20.00

  • Базарная, 70,
  • Балковская, 69-95,
  • Градоначальническая, 37-49,
  • Молодежная, 3-34,
  • Поперечный пер., 1-17,
  • спуск С. Олейника, 3-12.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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