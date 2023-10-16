Отключения света в Одессе 16 октября: список адресов

В понедельник, 16 октября 2023 года, из-за плановых работ ДТЭК некоторые одесситы на весь день останутся без света.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Ак.Королева, 116-220.
Работы до 19.00
- Ак.Филатова, 3/2,
- Варненская, 3-5,
- Г.Крут, 2-4,
- Люстдорфская дор., 86А, 88.
Графики отключений света: какими они могут быть этой зимой?
Северный РЭС
Работы до 20.00
- 4-й Деревообрабатывающий пер., 5,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- В.Хавкина, 1-51,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Кирпич, 2,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 10-58,
- Л .Гинзбург пер., 5-43,
- Оранжерейный пер., 18-43,
- Степная, 1-31,
- Тепличная, 3Б, 4А,
- Хуторской пер., 1-29,
- Хуторская, 15-105,
- Цементный пер., 1-17 .
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- 2-й Куликовский пер., 4А, 4В, 6, 7,
- Новосельского, 41-60,
- Пироговская, 27, 27А,
- Торговая, 43-45.
Работы до 20.00
- Базарная, 70,
- Балковская, 69-95,
- Градоначальническая, 37-49,
- Молодежная, 3-34,
- Поперечный пер., 1-17,
- спуск С. Олейника, 3-12.