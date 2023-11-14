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Відключення світла в Одесі 14 листопада: адреса та час включення

Відключення світла в Одесі 14 листопада: адреса та час включення

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у вівторок, 14 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла. Енергетики оприлюднили адреси відключення.

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Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Фонтанська дорога, 106-157.

Роботи до 19.00

  • Героїв Крут, 20, 20А,
  • Палубна, 12,
  • Щоглова, 17,
  • Генерала Петрова, 27/корп.6.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Чорноморського Козацтва, 123-135,
  • От. Головатого, 92.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • вул. Балківська, 38 – 42,
  • пров. 1-й Стахановський, 8А.
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