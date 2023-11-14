Відключення світла в Одесі 14 листопада: адреса та час включення

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у вівторок, 14 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла. Енергетики оприлюднили адреси відключення.
Читайте також: Одеситів знову лякають фейками про світло: що цього разу?
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Фонтанська дорога, 106-157.
Роботи до 19.00
- Героїв Крут, 20, 20А,
- Палубна, 12,
- Щоглова, 17,
- Генерала Петрова, 27/корп.6.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Чорноморського Козацтва, 123-135,
- От. Головатого, 92.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- вул. Балківська, 38 – 42,
- пров. 1-й Стахановський, 8А.