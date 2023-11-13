Одеситів знову лякають фейками про світло: що цього разу?

В популярних соціальних мережах шириться відео, в якому одеситів залякують тривалими відключеннями світла – ніби-то електроенергії не буде по 8 годин.
Така відеореклама “вискочила” у стрічці facebook та Instagram.
На фоні Одеського оперного театру з висоти пташиного польоту та інших впізнаваних одеситами локацій білявка попереджає, що в найближчі два тижні почнуться відключення світла на вісім годин.
В оману вводить картинка на відео – ніби-то новина виходить під редакцією ТСН.
Нагадаємо, про відключення світла треба дізнаватися з офіційних джерел. Нещодавно нардеп Нагорняк ввів країну в оману, заявивши, що з похолоданням виник дефіцит у генерації електроенергії, тому у листопаді слід чекати планових відключень світла.
Але в Міненерго спростували цю інформацію та повідомили, що генерації електроенергії достатньо для внутрішніх споживачів.
В Міненерго заявили, що наразі в жодному регіоні України не планується обмежувати побутових споживачів електроенергії. А відключення можливі лише у разі масованих ворожих обстрілів і пошкоджень енергетичного обладнання.