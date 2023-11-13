Одеситів знову лякають фейками про світло: що цього разу?

Така відеореклама “вискочила” у стрічці facebook та Instagram.

На фоні Одеського оперного театру з висоти пташиного польоту та інших впізнаваних одеситами локацій білявка попереджає, що в найближчі два тижні почнуться відключення світла на вісім годин.

В оману вводить картинка на відео – ніби-то новина виходить під редакцією ТСН.

Нагадаємо, про відключення світла треба дізнаватися з офіційних джерел. Нещодавно нардеп Нагорняк ввів країну в оману, заявивши, що з похолоданням виник дефіцит у генерації електроенергії, тому у листопаді слід чекати планових відключень світла.

Але в Міненерго спростували цю інформацію та повідомили, що генерації електроенергії достатньо для внутрішніх споживачів.

В Міненерго заявили, що наразі в жодному регіоні України не планується обмежувати побутових споживачів електроенергії. А відключення можливі лише у разі масованих ворожих обстрілів і пошкоджень енергетичного обладнання.