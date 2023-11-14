Отключения света в Одессе 14 ноября: адреса и время включения

В связи с плановыми работами ДТЭК во вторник, 14ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса отключения.
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Южный РЭС
Работы до 17.00
- Фонтанская дорога, 106–157.
Работы до 19.00
- Героев Крут, 20, 20А,
- Палубная, 12,
- Щеглова, 17,
- Генерала Петрова, 27/корп.6
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Черноморского Казачества, 123-135,
- От. Головатого, 92
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- ул. Балковская, 38 – 42,
- пер. 1-й Стахановский, 8А