Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 14 ноября: адреса и время включения

Отключения света в Одессе 14 ноября: адреса и время включения

В связи с плановыми работами ДТЭК во вторник, 14ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса отключения.

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Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Фонтанская дорога, 106–157.

Работы до 19.00

  • Героев Крут, 20, 20А,
  • Палубная, 12,
  • Щеглова, 17,
  • Генерала Петрова, 27/корп.6

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Черноморского Казачества, 123-135,
  • От. Головатого, 92

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • ул. Балковская, 38 – 42,
  • пер. 1-й Стахановский, 8А
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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