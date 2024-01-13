Відключення світла в Одесі 13 січня: чиї будинки знеструмлять до вечора

Сьогодні, у суботу, 13 січня 2024 року, низка одеських вулиць знову залишаться без електропостачання до вечора через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК.
Так, світла сьогодні не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- вул. Індійська, 3-11;
- вул. Монгольська, 1-18;
- вул. Просьолочна, 2-20;
- вул. Самарська, 13-23;
- вул. Улітіна, 1-17;
- вул. Умова, 42-71;
- вул. Каманіна, 1-25;
- пров. Каманіна, 1-4;
- пров. Морський, 2-29;
- вул. Разіна, 61-77;
- вул. Ак. Гаркавого, 120-146;
- вул. Грузинська, 1-12;
- вул. Житомирська, 120;
- вул. Подільська, 1-17;
- вул. Польська, 2-10;
- вул. Кільцева, 8, 8а,
- пров. Кришталевий, 1-4;
- пров. Університетський, 1.
Роботи до 19:00.
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Північний РЕМ:
- пров. Оранжерейний, 18-43;
- вул. Котляревського, 1-23;
- пров. Л. Гінзбург, 5-43;
- вул. Геологічна, 9-23;
- вул. Степова, 1-31;
- пров. Цементний, 1-16;
- вул. Кругова, 1-58;
- пров. Шебелинський, 13-27;
- вул. Ак. Панкратової, 1-61;
- вул. Хавкіна, 1-51;
- пров. Хуторській, 1-29;
- вул. Хуторська, 42-105;
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Роботи до 19:00.