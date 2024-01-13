Відключення світла в Одесі 13 січня: чиї будинки знеструмлять до вечора

Законопроект про мобілізацію перепишуть: які зміни пропонують у Раді Депутати Верховної Ради вирішили не виносити на голосування урядовий законопроект про мобілізацію. Документ доопрацюють та приберуть кілька скандальних норм. Серед них – пункти про внесення ухилянтів до реєстру боржників та про електронні повістки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі на складному перехресті не працюють світлофори В Одесі, через автомобільну аварію, на перехресті проспектів Академіка Глушка і Небесної Сотні вже кілька днів не працюють світлофори. Одесити скаржаться на складність проїзду. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ