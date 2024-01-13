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Відключення світла в Одесі 13 січня: чиї будинки знеструмлять до вечора

Відключення світла в Одесі 13 січня: чиї будинки знеструмлять до вечора

Сьогодні, у суботу, 13 січня 2024 року, низка одеських вулиць знову залишаться без електропостачання до вечора через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК.

Так, світла сьогодні не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • вул. Індійська, 3-11;
  • вул. Монгольська, 1-18;
  • вул. Просьолочна, 2-20;
  • вул. Самарська, 13-23;
  • вул. Улітіна, 1-17;
  • вул. Умова, 42-71;
  • вул. Каманіна, 1-25;
  • пров. Каманіна, 1-4;
  • пров. Морський, 2-29;
  • вул. Разіна, 61-77;
  • вул. Ак. Гаркавого, 120-146;
  • вул. Грузинська, 1-12;
  • вул. Житомирська, 120;
  • вул. Подільська, 1-17;
  • вул. Польська, 2-10;
  • вул. Кільцева, 8, 8а,
  • пров. Кришталевий, 1-4;
  • пров. Університетський, 1.

Роботи до 19:00.

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Північний РЕМ:

  • пров. Оранжерейний, 18-43;
  • вул. Котляревського, 1-23;
  • пров. Л. Гінзбург, 5-43;
  • вул. Геологічна, 9-23;
  • вул. Степова, 1-31;
  • пров. Цементний, 1-16;
  • вул. Кругова, 1-58;
  • пров. Шебелинський, 13-27;
  • вул. Ак. Панкратової, 1-61;
  • вул. Хавкіна, 1-51;
  • пров. Хуторській, 1-29;
  • вул. Хуторська, 42-105;
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Роботи до 19:00.

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