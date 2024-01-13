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Отключения света в Одессе 13 января: чьи дома обесточат до вечера

Отключения света в Одессе 13 января: чьи дома обесточат до вечера

Сегодня, в субботу, 13 января 2024 года, ряд одесских улиц снова останутся без электроснабжения до вечера из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК.

Так, света сегодня не будет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • ул. Индийская, 3-11;
  • ул. Монгольская, 1-18;
  • ул. Проселочная, 2-20;
  • ул. Самарская, 13-23;
  • ул. Улитина, 1-17;
  • ул. Умова, 42-71;
  • ул. Каманина, 1-25;
  • пер. Каманина, 1-4;
  • пер. Морской, 2-29;
  • ул. Разина, 61-77;
  • ул. Ак. Гарькавого, 120-146;
  • ул. Грузинская, 1-12;
  • ул. Житомирская, 120;
  • ул. Подольская, 1-17;
  • ул. Польская, 2-10;
  • ул. Кольцевая, 8, 8а,
  • пер. Хрустальный, 1-4;
  • пер. Университетский, 1.

Работы до 19:00.

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Северный РЭС:

  • пер. Оранжерейный, 18-43;
  • ул. Котляревского, 1-23;
  • пер. Л. Гинзбург, 5-43;
  • ул. Геологическая, 9-23;
  • ул. Степовая, 1-31;
  • пер. Цементный, 1-16;
  • ул. Круговая, 1-58;
  • пер. Шебелинский, 13-27;
  • ул. Ак. Панкратовой, 1-61;
  • ул. Хавкина, 1-51;
  • пер. Хуторской, 1-29;
  • ул. Хуторская, 42-105;
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Работы до 19:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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