Отключения света в Одессе 13 января: чьи дома обесточат до вечера

Сегодня, в субботу, 13 января 2024 года, ряд одесских улиц снова останутся без электроснабжения до вечера из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК.
Так, света сегодня не будет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- ул. Индийская, 3-11;
- ул. Монгольская, 1-18;
- ул. Проселочная, 2-20;
- ул. Самарская, 13-23;
- ул. Улитина, 1-17;
- ул. Умова, 42-71;
- ул. Каманина, 1-25;
- пер. Каманина, 1-4;
- пер. Морской, 2-29;
- ул. Разина, 61-77;
- ул. Ак. Гарькавого, 120-146;
- ул. Грузинская, 1-12;
- ул. Житомирская, 120;
- ул. Подольская, 1-17;
- ул. Польская, 2-10;
- ул. Кольцевая, 8, 8а,
- пер. Хрустальный, 1-4;
- пер. Университетский, 1.
Работы до 19:00.
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Северный РЭС:
- пер. Оранжерейный, 18-43;
- ул. Котляревского, 1-23;
- пер. Л. Гинзбург, 5-43;
- ул. Геологическая, 9-23;
- ул. Степовая, 1-31;
- пер. Цементный, 1-16;
- ул. Круговая, 1-58;
- пер. Шебелинский, 13-27;
- ул. Ак. Панкратовой, 1-61;
- ул. Хавкина, 1-51;
- пер. Хуторской, 1-29;
- ул. Хуторская, 42-105;
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Работы до 19:00.