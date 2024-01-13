Отключения света в Одессе 13 января: чьи дома обесточат до вечера

Законопроект о мобилизации перепишут: какие изменения предлагают в Раде Депутаты Верховной Рады Украины решили не выносить на голосование правительственный законопроект о мобилизации. Документ доработают и уберут несколько скандальных норм. Среди них — пункты о внесении уклонистов в реестр должников и об электронных повестках. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе на сложном перекрестке не работают светофоры В Одессе, из-за автомобильной аварии, на перекрестке проспектов Академика Глушко и Небесной Сотни уже несколько дней не работают светофоры. Одесситы жалуются на сложность проезда. ПОДРОБНЕЕ