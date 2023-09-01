Відключення світла в Одесі 1 вересня: адреса

Мешканці двох районів Одеси сьогодні проведуть без світла. Про проведення аварійно-відновлювальних робіт повідомили у ДПЕК «Одеські електромережі».
Центральний РЕМ
Роботи продовжаться до 14:00:
- Базарна вул., 114,
- Заславського вул., 3 – 10/12,
- Успенська вул., 119 – 129,
- Утьосова вул., 3 – 11
Роботи продовжаться до 19:00:
- Балківська вул., 35 – 35/1,
- Ковалевського узвозу, 1 – 10,
- Матроський узвіз, 13 – 15,
- Світлий пров. 9 – 23А,
- Скиданівський узвіз, 7 – 7А,
- Сонячна вул. ½ – 10,
- Тіниста вул., 7 – 13А,
- Французький бульвар вул., 22/4 – 22/5,
- Шевченка просп., 12/1 – 12/2.
Північний РЕМ
Роботи продовжаться до 19:00:
- Академіка Панкратової вул., 1 – 31А,
- Володимира Хавкіна вул., 1 – 31,
- Геологічна вул., 9 – 23А,
- Кругова вул., 10Б – 58,
- Матроська вул., 2,
- Степова вул., 1 – 31,
- Хуторська вул. ., 15 – 71
Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.
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