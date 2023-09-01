Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 1 сентября: адреса

Отключение света в Одессе 1 сентября: адреса

Жители двух районов Одессы сегодня проведут день без света. О проведении аварийно-восстановительных работ сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Центральный РЭС

Работы продлятся до 14:00:

  • Базарная ул., 114, 
  • Заславского ул., 3 — 10/12, 
  • Успенская ул., 119 – 129, 
  • Утесова ул., 3 – 11

Работы продлятся до 19:00:

  • Балковская ул., 35 — 35/1, 
  • Ковалевского спуска, 1 – 10, 
  • Матросский спуск, 13 – 15, 
  • Светлый пер. 9 – 23А,
  •  Скидановский спуск, 7 – 7А,
  •  Солнечная ул. ½ — 10, 
  • Тенистая ул., 7 — 13А, 
  • Французский бульвар ул., 22/4 — 22/5, 
  • Шевченко просп., 12/1 — 12/2. 

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Панкратовой ул., 1 — 31А,
  •  Владимира Хавкина ул., 1 — 31, 
  • Геологическая ул., 9 — 23А, 
  • Круговая ул., 10Б — 58, 
  • Матросская ул., 2, 
  • Степная ул., 1 — 31,
  •  Хуторская ул. ., 15 – 71

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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