Отключение света в Одессе 1 сентября: адреса

Жители двух районов Одессы сегодня проведут день без света. О проведении аварийно-восстановительных работ сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».
Центральный РЭС
Работы продлятся до 14:00:
- Базарная ул., 114,
- Заславского ул., 3 — 10/12,
- Успенская ул., 119 – 129,
- Утесова ул., 3 – 11
Работы продлятся до 19:00:
- Балковская ул., 35 — 35/1,
- Ковалевского спуска, 1 – 10,
- Матросский спуск, 13 – 15,
- Светлый пер. 9 – 23А,
- Скидановский спуск, 7 – 7А,
- Солнечная ул. ½ — 10,
- Тенистая ул., 7 — 13А,
- Французский бульвар ул., 22/4 — 22/5,
- Шевченко просп., 12/1 — 12/2.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Панкратовой ул., 1 — 31А,
- Владимира Хавкина ул., 1 — 31,
- Геологическая ул., 9 — 23А,
- Круговая ул., 10Б — 58,
- Матросская ул., 2,
- Степная ул., 1 — 31,
- Хуторская ул. ., 15 – 71
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.
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