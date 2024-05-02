Новости Одессы и Одесской области

От ракетного удара по Одессе пострадал областной архив

От ракетного удара по Одессе пострадал областной архив

Из-за очередной коварной ракетной атаки россиян по Одессе в ночь на 1 мая 2024 года было повреждено одно из зданий, в котором размещен Государственный архив Одесской области.

Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.

На момент атаки в здании не было работников, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

«В настоящее время нами уже ликвидированы последствия вражеских обстрелов. Государственный архив Одесской области возобновил работу и принимает посетителей»,

– говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 мая года враг атаковал Одессу тремя баллистическими ракетами. В результате попадания пострадали административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения на территории Приморского района.

А вечером 1 мая враг нанес очередной удар баллистикой по Одессе. Пострадали склады Новой почты. Сотрудники почты не пострадали, так как успели спуститься в убежище.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua