От ракетного удара по Одессе пострадал областной архив

Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.

На момент атаки в здании не было работников, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

«В настоящее время нами уже ликвидированы последствия вражеских обстрелов. Государственный архив Одесской области возобновил работу и принимает посетителей»,

– говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 мая года враг атаковал Одессу тремя баллистическими ракетами. В результате попадания пострадали административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения на территории Приморского района.

А вечером 1 мая враг нанес очередной удар баллистикой по Одессе. Пострадали склады Новой почты. Сотрудники почты не пострадали, так как успели спуститься в убежище.