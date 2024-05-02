От ракетного удара по Одессе пострадал областной архив

Из-за очередной коварной ракетной атаки россиян по Одессе в ночь на 1 мая 2024 года было повреждено одно из зданий, в котором размещен Государственный архив Одесской области.
Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.
На момент атаки в здании не было работников, поэтому, к счастью, никто не пострадал.
«В настоящее время нами уже ликвидированы последствия вражеских обстрелов. Государственный архив Одесской области возобновил работу и принимает посетителей»,
– говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 мая года враг атаковал Одессу тремя баллистическими ракетами. В результате попадания пострадали административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения на территории Приморского района.
А вечером 1 мая враг нанес очередной удар баллистикой по Одессе. Пострадали склады Новой почты. Сотрудники почты не пострадали, так как успели спуститься в убежище.