Про це повідомили у пресслужбі міської територіальної громади Південного.

Розпорядження про звільнення Леоніда Нейкова через призов на військову службу міський голова Південного Володимир Новацький підписав 31 березня. У документі зазначено, що Леоніда Нейкова звільнили від роботи з 27 березня зі збереженням місця посади та роботи.

«Це серйозний крок, особливо для державного чиновника. Леонід Нейков від початку повторномасштабного вторгнення постійно допомагав війську і як посадовець, і як приватна особа», – йдеться в повідомленні громади.

Леонід Нейков народився в Одесі 5 листопада 1988 року в родині підприємців. Навчався в рідному місті – спочатку в загальноосвітній школі №31, а далі – в Одеській юридичній академії. Має диплом юриста.

Понад 10 років працював у прокуратурі Одеської області, з яких половину на керівних посадах.

З 24 лютого 2022 року, з перших днів війни, за наказом керівництва Державного бюро розслідувань, його було направлено на службу в прикордонний пункт пропуску Одеської області.

З кінця квітня 2022 року Леоніда Нейкова призначено заступником міського голови Південного (раніше Южний). До мобілізації Нейков був віцемером з питань діяльності виконавчих органів влади, очолював управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами. Відомо, що свою зарплату чиновник переказує ЗСУ.

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