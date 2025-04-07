Об этом сообщили в пресс-службе городской территориальной громады Пивденного.

Распоряжение об увольнении Леонида Нейкова из-за призыва на военную службу городской голова Пивденного Владимир Новацкий подписал 31 марта. В документе отмечается, что Леонида Нейкова освободили от работы с 27 марта с сохранением места должности и работы.

«Это серьезный шаг, особенно для государственного чиновника. Леонид Нейков с начала повтомаштабного вторжения постоянно помогал войску и как чиновник, и как частное лицо», — говорится в сообщении громады.

Леонид Нейков родился в Одессе 5 ноября 1988 года в семье предпринимателей. Учился в родном городе — сначала в общеобразовательной школе №31, а далее — в Одесской юридической академии. Имеет диплом юриста.

Более 10 лет работал в прокуратуре Одесской области, из которых половину на руководящих должностях.

С 24 февраля 2022 года, с первых дней войны, по приказу руководства Государственного бюро расследований, был направлен на службу в пограничный пункт пропуска Одесской области.

С конца апреля 2022 года Леонид Нейков назначен заместителем городского головы Пивденного (ранее Южный). До мобилизации Нейков был вице-мэром по вопросам деятельности исполнительных органов власти, возглавлял управление правового обеспечения и взаимодействия с государственными органами. Известно, что свою зарплату чиновник переводит ВСУ.

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