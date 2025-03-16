Як розповіла під час зустрічі матерів полонених і безвісти зниклих воїнів мати матроса катера «Слов’янськ» Ірина Католиченко, віце-мер Людмила Задорожна порадила їй відмовитися від пошуків зниклого безвісти сина.

За словами жінки, вона попросила мерію активізувати дії з пошуку воїнів, які числяться зниклими, та обміну військовополонених, оскільки вірить, що її син перебуває в полоні. Але у відповідь вона отримала досить цинічну відповідь від Задорожної.

«Піди й оформи його мертвим, отримай мільйони й купи квартиру, це вона мені сказала. Це людина? Я її за людину тепер не вважаю», – заявила Ірина Католиченко.

Показово, що одразу після інциденту на офіційній сторінці Подільської міськради у Facebook з’явився пост, у якому мерія закликала жінок, які шукають близьких, до плідної співпраці та діалогу.

Варто зазначити, що Людмила Задорожна вже не вперше демонструє повне невміння спілкуватися з людьми: роком раніше вона осоромилася на похороні ще одного українського воїна, намагаючись не дати слово його матері.

Раніше на Дерибасівській в Одесі стався конфлікт через виконання російських пісень вуличними музикантами. Ситуація обурила родичів зниклих безвісти та полонених військових, які незадовго до цього проводили акцію на тому ж місці.

На фото: Ірина Католиченко, джерело: Думська