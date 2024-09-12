Вибух та кілька тривог поспіль в Одесі: що відбувається

Спочатку тривогу оголошували, якщо довіряти даним моніторингових каналів, через те, що на півночі Одеси було помічено російського дрона-розвідника. Його намагалися збити, але наскільки успішно – невідомо.

Потім моніторинговими каналами пройшла інформація про запуск балістичної ракети з території тимчасово окупованого Криму. Невдовзі пролунав потужний вибух, який чули як жителі Одеси, так і Одеського району.

Також місцеві паблики опублікували знімок із стовпом диму, що піднімається в небо. За попередньою інформацією, ворожа балістична ракета вибухнула на території Одеського району.

Куди було влучання, про можливі жертви та руйнування, поки відомостей немає.

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