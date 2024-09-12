Вибух та кілька тривог поспіль в Одесі: що відбувається

Вдень 12 вересня 2024 року в Одесі кілька разів із невеликими перервами оголошували повітряну тривогу. Після останнього сигналу в місті та області було чути потужний вибух. Попередньо це був ракетний удар по території Одеського району.
Спочатку тривогу оголошували, якщо довіряти даним моніторингових каналів, через те, що на півночі Одеси було помічено російського дрона-розвідника. Його намагалися збити, але наскільки успішно – невідомо.
Потім моніторинговими каналами пройшла інформація про запуск балістичної ракети з території тимчасово окупованого Криму. Невдовзі пролунав потужний вибух, який чули як жителі Одеси, так і Одеського району.
Також місцеві паблики опублікували знімок із стовпом диму, що піднімається в небо. За попередньою інформацією, ворожа балістична ракета вибухнула на території Одеського району.
Куди було влучання, про можливі жертви та руйнування, поки відомостей немає.
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