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В Одесі успішно знешкодили агентурну мережу ФСБ

В Одесі успішно знешкодили агентурну мережу ФСБ

Служба безпеки України (СБУ) успішно знешкодила агентурну мережу ФСБ, що діяла одразу у кількох областях України. У ході спецоперації в Одесі було одночасно затримано п’ять російських агентів. Про це Служба безпеки України повідомила на своїй Фейсбук-сторінці.

Агенти розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Збройних Сил України на прифронтових територіях. Вони також намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Затримання агентів ФСБ
Затримання агентів ФСБ
Затримання агентів ФСБ
Затримання агентів ФСБ

Крім того, їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ. Вони також збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та «верифікували» координати для нових ракетних атак Російської Федерації.

Для забезпечення конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були «підзвітні» єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику ФСБ. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ.

Хто входив до складу агентурної мережі

  • посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини;
  • екс-чиновник місцевого комунального підприємства;
  • мешканка Краматорська;
  • інженерка-технологиня одного з оборонних підприємств Запоріжжя;
  • посадовець транспортної компанії з Одещини.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

 

Переписка з куратором ФСБ
Переписка з куратором ФСБ
Переписка з куратором ФСБ
Переписка з куратором ФСБ
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Редакція ПРОФІЛЬ

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