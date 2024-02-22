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Вибухи та стрілянина в Одесі: ППО відбиває російську атаку

Вибухи та стрілянина в Одесі: ППО відбиває російську атаку

22 лютого 2024 року російські агресори в черговий раз атакували Одесу, використовуючи дрони камікадзе типу Шахед. Безпілотники намагаються прорватися до північних околиць міста та до центру.

Сигнал тривоги пролунав о 21.11. Через годину одесити та мешканці Одеського району почули перші постріли – захисники одеського неба зустріли ворога. Потім почалася суцільна канонада, в якій злилися звуки стрілянини з зенітних кулеметів, гармат, прольоти ракет ППО та вибухи збитих Шахедів.

Близько 22:30 першу хвилю безпілотників було відбито, але моніторингові канали повідомляють про можливе наближення другої хвилі. Інформації про постраждалих чи руйнування на цей час не надходило.

ОНОВЛЕНО 22:40

В місцевих телеграм-каналах з’явилися повідомлення про сильну пожежу в місті. Про нові дрони повідомлень поки немає.

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“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та повідомляти читачам перевірену та безпечну для Сил оборони інформацію про обстріл Одеси.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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