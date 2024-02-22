Взрывы и стрельба в Одессе: ПВО отбивает российскую атаку

Сигнал тревоги прозвучал в 21:11. Спустя час одесситы и жители Одесского района услышали первые выстрелы — защитники одесского неба встретили врага. Затем началась сплошная канонада, в которой слились звуки стрельбы из зенитных пулеметов, орудий, пролеты ракет ПВО и взрывы сбитых Шахедов.

В районе 22:30 первая волна беспилотников была отбита, но мониторинговые каналы сообщают о возможном приближении второй волны. Информации о пострадавших или разрушениях на это время не поступало.

ОБНОВЛЕНО 22:40

В местных телеграмм-каналах появились сообщения о сильном пожаре в городе. О новых дронах сообщений пока нет.