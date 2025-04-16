водолазная служба
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Про це повідомляє пресслужба одеської міськради.

Почали водолази з обстеження дна на пляжі 10-ої станції Великого Фонтану. Серед небезпечних знахідок – розбиті пляшки, гвинти від водних велосипедів і рибальські сітки. Знаходять у морі й уламки збитих «шахедів».

«Проводимо обстеження водної частини та дна. На цей час водолази вже обстежили понад 40 тисяч квадратних метрів водної частини територій. Зараз ми отримали заявки на обстеження від 6 підприємців і 11 – від міста, на перевірку комунальних пляжів», – повідомив керівник водолазних робіт рятувально-водолазної служби Одеської міськради Ігор Ічанський.

Роботи тривають.

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