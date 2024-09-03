У Раду подали заяви про відставку одразу 3 міністра та голова Фонду держмайна

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За інформацією Стефанчука, заяви про відставку до парламенту надійшли від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина ;

; міністра юстиції України Деніса Малюськи ;

; міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

«Усі заяви будуть розглянуті на одному із найближчих пленарних засідань», – додав Руслан Стефанчук.

Раніше заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк заявив, що 4-5 вересня дуже ймовірна низка кадрових змін в уряді та в Офісі президента.

Також стало відомо, що увечері 2 вересня за рішенням наглядової ради НЕК «Укренерго» з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького.

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