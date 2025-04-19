Пасхальное дерево в одесском парке
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Таку інформацію надав Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 20 квітня

В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі 7-9°С тепла, вдень вона підніметься до 15-17°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 20 квітня

В Одеській області в цю неділю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 20-25°С, у прибережній зоні 15-17°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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