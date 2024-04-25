Вдень 25 квітня в Одесі пролунали вибухи: що сталося

Так, в 15:08 у Повітряних силах повідомили, що над Одесою виявлено ворожий безпілотний літальний апарат. Було висунуто припущення, що він вів розвідку.

Через кілька хвилин пролунав потужний вибух, а згодом захисники українського неба відзвітували, що ціль знищено.

Зазвичай, такі випадки передують ракетним обстрілам Одеси, які почастішали в квітні. Ворог б’є по портовій, енергетичній і сільськогосподарській інфраструктурі. А інколи завдає і відверто терористичних ударів по житлових будинках.

Так, вчора вранці, 24 квітня, росія атакувала Одесу з літаків тактичної авіації. Ракетний удар припав по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті. Але внаслідок “прильоту” також були пошкоджено житлові будинки, поранено жінку. Без світла залишилася частина Хаджибейського району.