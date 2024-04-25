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Вдень 25 квітня в Одесі пролунали вибухи: що сталося

Вдень 25 квітня в Одесі пролунали вибухи: що сталося

Ворожі російські війська не полишають Одесу в спокої, постійно ррозвідуючи цілі для обстрілів. Так, 25 квітня 2024 року, в місті знов лунали вибухи. Військові назвали їх причину.

Так, в 15:08 у Повітряних силах повідомили, що над Одесою виявлено ворожий безпілотний літальний апарат. Було висунуто припущення, що він вів розвідку. 

Через кілька хвилин пролунав потужний вибух, а згодом захисники українського неба відзвітували, що ціль знищено.

Зазвичай, такі випадки передують ракетним обстрілам Одеси, які почастішали в квітні. Ворог б’є по портовій, енергетичній і сільськогосподарській інфраструктурі. А інколи завдає і відверто терористичних ударів по житлових будинках. 

Так, вчора вранці, 24 квітня, росія атакувала Одесу з літаків тактичної авіації. Ракетний удар припав по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті. Але внаслідок “прильоту” також були пошкоджено житлові будинки, поранено жінку. Без світла залишилася частина Хаджибейського району.

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