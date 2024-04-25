Днем 25 апреля в Одессе прогремели взрывы: что произошло

Да, в 15:08 в Воздушных силах сообщили, что над Одессой обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат. Было выдвинуто предположение, что он вел разведку.

Через несколько минут раздался мощный взрыв, а впоследствии защитники украинского неба отчитались, что цель уничтожена.

Обычно, такие случаи предшествуют участившимся в апреле ракетным обстрелам Одессы. Враг бьет по портовой, энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуре. А иногда наносит и откровенно террористические удары по жилым домам.

Да, вчера утром, 24 апреля, россия атаковала Одессу с самолетов тактической авиации. Ракетный удар пришелся по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе. Но в результате «прилета» также были повреждены жилые дома, ранена женщина. Без света осталась часть Хаджибейского района.