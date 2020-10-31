В одесской кофейне на Базарной зарезали девушку-бариста (видео)

В Одессе произошло убийство в кафе «Блек Милк» на улице Базарной, 50.
По данным правоохранителей, в кафе зашел мужчина и ударил девушку-бариста ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте.
Убийцу 1973 года рождения тут же задержали. Сейчас его допрашивают в Приморском отделении полиции. Мотивов преступления мужчина не объясняет.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.
Подробности произошедшего выясняются.
Как сообщала «Одесская жизнь», ранним утром 23 сентября в Одессе в круглосуточной аптеке по улице Королева зарезали девушку-фармацевта. Позже выяснилось, что убийца – бывший работник учреждения. Он хотел украсть деньги из сейфа, но девушка подняла шум, что и послужило толчком к убийству. Суд арестовал убийцу на два месяца.
Фото иллюстрационное