В одесской кофейне на Базарной зарезали девушку-бариста (видео)

В Одессе произошло убийство в кафе «Блек Милк» на улице Базарной, 50.

По данным правоохранителей, в кафе зашел мужчина и ударил девушку-бариста ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте.

Убийцу 1973 года рождения тут же задержали. Сейчас его допрашивают в Приморском отделении полиции. Мотивов преступления мужчина не объясняет.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Подробности произошедшего выясняются.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранним утром 23 сентября в Одессе в круглосуточной аптеке по улице Королева зарезали девушку-фармацевта. Позже выяснилось, что убийца – бывший работник учреждения. Он хотел украсть деньги из сейфа, но девушка подняла шум, что и послужило толчком к убийству. Суд арестовал убийцу на два месяца.

Фото иллюстрационное