Чи стане менше «блекаутів» 5 липня і що таке «зональні» відключення світла

Чи стане менше «блекаутів» 5 липня і що таке «зональні» відключення світла

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у п’ятницю, 5 липня 2024 року, графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом доби.

З 00:00 до 03:00 і з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у години, що залишилися, – три черги. Таким чином, уточнюють у ДТЕК, дуже висока ймовірність відключень не лише у «сірій», а й у «світло-сірій» зоні.

Водночас постачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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«Укренерго» попереджає про новий фейк про відключення світла

Крім того, компанія «Укренерго» попереджає про появу нового фейку – про нібито «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і у них буде різна тривалість відключень.

«Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, окрім спроби отримати нових передплатників на анонімні телеграм-канали, на яких не буде правдивої інформації», – наголошується у повідомленні.

Фейк о зональных отключениях света

У компанії закликають українців довіряти лише офіційній інформації з приводу відключень світла, викликаних виключно ракетно-дроновими атаками росії, оприлюдненою на сторінках Укренерго, Міненерго та ДТЕК.

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