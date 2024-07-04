Чи стане менше «блекаутів» 5 липня і що таке «зональні» відключення світла

З 00:00 до 03:00 і з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у години, що залишилися, – три черги. Таким чином, уточнюють у ДТЕК, дуже висока ймовірність відключень не лише у «сірій», а й у «світло-сірій» зоні.

Водночас постачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

«Укренерго» попереджає про новий фейк про відключення світла

Крім того, компанія «Укренерго» попереджає про появу нового фейку – про нібито «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і у них буде різна тривалість відключень.

«Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, окрім спроби отримати нових передплатників на анонімні телеграм-канали, на яких не буде правдивої інформації», – наголошується у повідомленні.

У компанії закликають українців довіряти лише офіційній інформації з приводу відключень світла, викликаних виключно ракетно-дроновими атаками росії, оприлюдненою на сторінках Укренерго, Міненерго та ДТЕК.