В Україні суттєво підвищили податки: хто стане платити більше

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №11416-д про підвищення податків. За ухвалення закону проголосували 247 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм.

Основна мета нинішнього підвищення податків – знаходження додаткових коштів до державного бюджету, необхідних для фінансування Сил оборони.

Передбачається, що підвищення податків із жовтня дасть змогу додатково зібрати до державного бюджету у 2024 році 58 млрд гривень, а у 2025-му – ще 137 млрд гривень. Отримати такі гроші планується в основному за рахунок підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%.

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Кого торкнуться основні зміни

Головні зміни стосуються підвищення військового збору для тих, хто його вже платив, а також його запровадження для тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, закон передбачає:

Підвищення військового збору з 1,5% до 5% від доходів фізичної особи. Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.

Якщо зараз з кожної нарахованої 1 тисячі гривень зарплати найманого працівника до держбюджету у вигляді податків «знімається» 18% ПДФО + 1,5% ВЗ = 19,5% або 195 гривень, то з жовтня 2024 року (і до 31 грудня року, в якому буде скасовано воєнний стан) з кожної 1 тисячі гривень зарплати буде сплачуватися податок 18% ПДФО + 5% ВЗ = 23% або 230 гривень.

Запровадження військового збору для платників єдиного податку III групи в розмірі 1% від доходу.

Це означає, що ФОПи третьої групи, які сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу, будуть додатково сплачувати ще 1% військового збору.

Запровадження військового збору для ФОПів І, ІІ та ІV груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати.

Це означає, що ця категорія платників податків додатково до сплачуваних ними нині сум податків з жовтня 2024 року має сплачувати щомісяця ще 800 гривень.

Для банків податок на прибуток за 2024 рік встановлюється в розмірі 50%.

встановлюється в розмірі 50%. Для небанківських фінансових установ за винятком страхових компаній податок на прибуток сягне 25%.

за винятком страхових компаній податок на прибуток сягне 25%. Щомісячні авансові внески для автозаправних станцій (АЗС) з податку на прибуток: 30, 45 або 60 тисяч грн за кожну станцію, залежно від її типу.

Коли закон набуде чинності

За законом військовий збір по-новому вводять «заднім числом» – з 1 жовтня, і вони діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Однак Ярослав Железняк зазначає, що фактичного підвищення податків у жовтні не буде через ухвалення законопроєкту в урізаному вигляді.

З поточної редакції прибрали одну правку на 10 сторінок тексту, в якій були зібрані всі напрацювання податкового комітету. Железняк пише, що з тексту випали всі «юридичні кілочки», на яких трималася конструкція, і в такому вигляді законопроєкт підписувати, на його думку, не можна.

«Фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників. Ну, тобто на папері воно з 01 жовтня, але оскільки закон буде підписано вже явно пізніше, то механізму цього «заднього числа» фактично немає», – пише депутат.