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Сьогодні в Україні відзначають День десантно-штурмових військ

Сьогодні в Україні відзначають День десантно-штурмових військ

21 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ. Девіз десантників: «Завжди перші». Воїни в марунових беретах неодноразово підтверджували це в запеклих боях із російським агресором.

Історія заснування Дня десантно-штурмових військ

День десантно-штурмових військ ЗСУ започатковано 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка. Згідно з ним було засновано професійне свято, що збігається з днем вшанування покровителя десантних військ архістратига Михаїла.

Раніше професійне свято називалося День високомобільних десантних військ (ВДВ), однак президент Порошенко скасував його.

Командування ВДВ прийняло ребрендинг і нову дату професійного свята. Назву змінили на Десантно-штурмові війська. Дата святкування професійного свята була перенесена на 21 листопада.

Того ж року 21 листопада в Києві на Михайлівській площі відбулася урочиста церемонія, під час якої президент Петро Порошенко та військове командування вручили нову символіку. Саме тоді відбулася зміна кольору беретів українських десантників – змінився з блакитного на темно-бордовий, а також змінився знак на них.

Десантно-штурмові війська є окремим родом військ у складі Збройних Сил України. Під час війни вони виконують завдання з охоплення противника вертикальним маневром і діють у його тилу.

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У 2023 році у ДШУ ЗСУ з’явився бойовий гімн, а у 2024 році впроваджено нову нагороду для десантників – «За штурм». Нею нагороджуватимуть тих військовослужбовців, які брали участь у виконанні бойового завдання від двох разів і більше.

Воїни ДШВ – на найгарячіших ділянках фронту

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський привітав воїнів Десантно-штурмових військ зі святом:

«Сьогодні ми вшановуємо лицарів архістратига Михаїла – завзятих і хоробрих воїнів Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Українські десантники в боях за незалежність України та свободу нашого народу гідно підтверджують своє гасло – «Завжди перші».

За словами Сирського, уже 10 років від початку російської агресії, а особливо під час широкомасштабного вторгнення, бійці ДШВ хоробро і віддано ведуть бої на найгарячіших ділянках фронту, ефективно знищуючи російських загарбників.

«Вам вдалося зруйнувати плани агресора щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області, перенести цю війну на територію ворога, адже саме воїни-десантники були в авангарді Збройних сил України в операції на Курщині.

І нині ви зупиняєте російські атаки на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках і активно протидієте агресору», – наголосив головнокомандувач та подякував захисникам і захисницям за стійкість, відвагу та героїзм.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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