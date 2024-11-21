Сегодня в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск

История основания Дня десантно-штурмовых войск

День десантно-штурмовых войск ВСУ основан в 2017 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Согласно ему был учрежден профессиональный праздник, совпадающий с днем чествования покровителя десантных войск архистратига Михаила.

Ранее профессиональный праздник назывался День высокомобильных десантных войск (ВДВ), однако президент Порошенко отменил его.

Командование ВДВ приняло ребрендинг и новую дату профессионального праздника. Название сменили на Десантно-штурмовые войска. Дата празднования профессионального праздника была перенесена на 21 ноября.

В том же году 21 ноября в Киеве на Михайловской площади прошла торжественная церемония, во время которой президент Петр Порошенко и военное командование вручили новую символику. Именно тогда произошла смена цвета беретов украинских десантников сменился с голубого на темно-бордовый, а также сменился знак на них.

Десантно-штурмовые войска являются отдельным родом войск в составе Вооруженных Сил Украины. В ходе войны они выполняют задачи по охвату противника вертикальным маневром и действуют в его тылу.

В 2023 году у ДШУ ВСУ появился боевой гимн, а в 2024 году внедрена новая награда для десантников — «За штурм». Ею будут награждать тех военнослужащих, которые принимали участие в исполнении боевого задания от двух раз и более.

Воины ДШВ — на самых горячих участках фронта

Сегодня главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский поздравил воинов Десантно-штурмовых войск с праздником:

«Сегодня мы чествуем рыцарей архистратига Михаила — упорных и храбрых воинов Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Украинские десантники в боях за независимость Украины и свободу нашего народа достойно подтверждают свой лозунг — «Всегда первые».

По словам Сырского, уже 10 лет с начала российской агрессии, а особенно во время широкомасштабного вторжения, бойцы ДШВ храбро и преданно ведут бои на самых горячих участках фронта, эффективно уничтожая российских захватчиков.

«Вам удалось разрушить планы агрессора по наступлению на Сумском направлении из Курской области, перенести эту войну на территорию врага, ведь именно воины-десантники были в авангарде Вооруженных сил Украины в операции на Курщине.

И ныне вы останавливаете российские атаки на Курском, Покровском, Кураховском и других направлениях и активно противодействуете агрессору», — отметил главнокомандующий и поблагодарил защитников и защитниц за стойкость, отвагу и героизм.