В Україні можуть запрацювати аеропорти: який буде першим

Така заява була зроблена під час зустрічі представників ВП з іноземними послами.

Зокрема, глава Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що незабаром відправлятиме і прийматиме повітряні судна аеропорт «Бориспіль», оскільки тепер Україна здатна забезпечити безпеку цього об’єкта.

У свою чергу заступник Єрмака Андрій Сибіга зазначив, що «Бориспіль» став першим об’єктом, який закрили через початок війни, і він стане першим об’єктом, який відкриють, як тільки вирішить ситуація з безпекою.

«Це повернення до елементів світу можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми можемо забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони та нашим друзям»,

– наголосив Сибіга.

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15 листопада голова ВП Андрій Єрмак під час поїздки до США анонсував поновлення цивільних польотів ще до закінчення війни під час посилення української протиповітряної оборони.

Чутки про можливе відновлення польотів ходили і раніше, але тоді йшлося про якийсь із аеропортів на заході України – насамперед в Ужгороді, де злітно-посадкова смуга знаходиться впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – найбільші повітряні ворота України. Він перестав працювати о третій годині ночі 24 лютого 2022 року, коли звідти вилетів останній пасажирський літак.

У листопаді 2023 року аеропорт «Бориспіль» та американська інфраструктурна консалтингова компанія Аecom підписали меморандум, який передбачає відновлення та модернізацію інфраструктури аеропорту та авіаційного сектору України загалом.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили схему незаконного присвоєння міжнародного аеропорту.

Джерело: biz.liga.net, фото vikna.tv