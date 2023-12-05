Новости Одессы и Одесской области

В Украине могут заработать аэропорты: какой будет первым

В Украине могут заработать аэропорты: какой будет первым

В Офисе Президента Владимира Зеленского рассказали, какой украинский аэропорт возобновит работу первым, как только это позволит сделать ситуация с безопасностью.

Такое заявление было сделано в ходе встречи представителей ОП с иностранными послами.

В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что вскоре отправлять и принимать воздушные суда будет аэропорт «Борисполь», поскольку теперь Украина способна обеспечить безопасность этого объекта.

В свою очередь заместитель Ермака Андрей Сибига отметил, что «Борисполь» стал первым объектом, который закрыли из-за начала войны, и он же станет первым объектом, который откроют, как только разрешит ситуация с безопасностью.

«Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы в состоянии обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям»,

– подчеркнул Сибига.

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15 ноября глава ОП Андрей Ермак во время поездки в США анонсировал возобновление гражданских полетов еще до окончания войны при усилении украинской противовоздушной обороны.

Слухи о возможном возобновлении полетов ходили и ранее, но тогда речь шла о каком-то из аэропортов на западе Украины – прежде всего в Ужгороде, где взлетно-посадочная полоса находится вплотную к словацкой границе, и самолет сразу после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

Международный аэропорт «Борисполь» – самые большие воздушные ворота Украины. Он перестал работать в три часа ночи 24 февраля 2022 года, когда оттуда вылетел последний пассажирский самолет.

В ноябре 2023 года аэропорт «Борисполь» и американская инфраструктурная консалтинговая компания Аecom подписали меморандум, предусматривающий восстановление и модернизацию инфраструктуры аэропорта и авиационного сектора Украины в целом.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили схему незаконного присвоения международного аэропорта.

Источник: biz.liga.net, фото vikna.tv

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