В «Таврия В» рассказали, что было на складе, куда попала российская ракета (фото)

Сегодня, 14 июня, в три часа ночи вражеская ракета попала в продовольственный склад «Таврия В». Удар был мгновенный, а взрыв ужасающей силы. Погибли три сотрудника, четверо в критическом состоянии в больнице.

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Основной вражеский удар пришелся в отдел детских товаров, где хранились подгузники, детское питание, женская гигиена, — сообщают в «Таврии В» на странице в Facebook.

Также в «Таврия В» отмечают, что после взрыва начался пожар, который работники склада, в основном женщины, несмотря на полученные ранения и контузию, самостоятельно начали тушить. Они помогали друг другу и искали пропавших.

Благодаря слаженной и решительной работе команды «Таврия В», бригад ГСЧС, полиции и «скорой» помощи, которые прибыли своевременно, пожар был локализован в кратчайшие сроки, рассказывают на странице торгового центра.

Также на предприятии утверждают, что дефицита товаров не будет. Команда делает все, чтобы устранить последствия вражеской атаки и обеспечить бесперебойную поставку пищевых продуктов в магазины сети.

“Размер материального ущерба еще будет устанавливаться. Но самые тяжелые потери не подлежат оценке и осознанию – жизнь человека невозможно вернуть. Искренние соболезнования всем потерявшим близких. Весь коллектив нашей компании в скорби вместе с вами.”

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