Новости Одессы и Одесской области

В «Таврия В» рассказали, что было на складе, куда попала российская ракета (фото)

В «Таврия В» рассказали, что было на складе, куда попала российская ракета (фото)

Сегодня, 14 июня, в три часа ночи вражеская ракета попала в продовольственный склад «Таврия В». Удар был мгновенный, а взрыв ужасающей силы. Погибли три сотрудника, четверо в критическом состоянии в больнице.

Узнать последние новости о российской атаке на Одессу, количество жертв, фото и видео последствий, комментарии военных и экспертов вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

Основной вражеский удар пришелся в отдел детских товаров, где хранились подгузники, детское питание, женская гигиена, — сообщают в «Таврии В» на странице в Facebook.

таврія

Также в «Таврия В» отмечают, что после взрыва начался пожар, который работники склада, в основном женщины, несмотря на полученные ранения и контузию, самостоятельно начали тушить. Они помогали друг другу и искали пропавших.

таврія

Благодаря слаженной и решительной работе команды «Таврия В», бригад ГСЧС, полиции и «скорой» помощи, которые прибыли своевременно, пожар был локализован в кратчайшие сроки, рассказывают на странице торгового центра.

таврія

Также на предприятии утверждают, что дефицита товаров не будет. Команда делает все, чтобы устранить последствия вражеской атаки и обеспечить бесперебойную поставку пищевых продуктов в магазины сети.

“Размер материального ущерба еще будет устанавливаться. Но самые тяжелые потери не подлежат оценке и осознанию – жизнь человека невозможно вернуть. Искренние соболезнования всем потерявшим близких. Весь коллектив нашей компании в скорби вместе с вами.”

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить