Замовником робіт є відділ з питань утримання комунального майна Дачненської сільської ради. За капітальний ремонт мережі водопостачання від двох свердловин підряднику готові заплатити 51, млн грн.

Відповідне оголошення оприлюднено в системі електронних закупівель Prozorro.

Йдеться про водопровідну мережу в межах вулиць: Абрикосової, Квіткової, Козацької, Калинової, Лазурової, Яблуневої, Привокзальної, Залізничної, Перемоги, Західної, Миру, Преображенської, Солов’їної, Лікарняної, Шахтарської та провулка Осіннього.

Аукціон було проведено 10 лютого за участю трьох компаній: товариства з обмеженою відповідальністю «Берг Груп», товариства з обмеженою відповідальністю «Дорекс Безпека Руху» та товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма “Преміумстандартбуд”.

Переможцем обрали ТОВ «Берг Груп», яке погодилося працювати за 44 мільйони 406 тисячі гривень. За даними сервісу YouControl, компанія зареєстрована 2022 року в Одесі. Власниця – мешканка Херсона Світлана Садова.

Термін виконання робіт – до 31 грудня 2025 року.

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