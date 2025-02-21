водопровод
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Заказчиком работ является отдел по вопросам содержания коммунального имущества Дачненского сельского совета. За капитальный ремонт сети водоснабжения от двух скважин подрядчику готовы заплатить 51, млн грн.

Соответствующее объявление обнародовано в системе электронных закупок Prozorro.

тендер

Речь идет о водопроводной сети в пределах улиц: Абрикосовой, Цветочной, Казацкой, Калиновой, Лазурной, Яблоневой, Привокзальной, Железнодорожной, Победы, Западной, Мира, Преображенской, Соловьиной, Больничной, Шахтерской и переулка Осеннего.

Аукцион был проведен 10 февраля с участием трех компаний: общества с ограниченной ответственностью «Берг Групп», общества с ограниченной ответственностью «Дорекс Безопасность Движения» и общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Премиумстандартбуд».

Победителем выбрали ООО «Берг Групп», которое согласилось работать за 44 миллиона 406 тысячи гривен. По данным сервиса YouControl, компания зарегистрирована в 2022 году в Одессе. Владелица — жительница Херсона Светлана Садовая.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2025 года.

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