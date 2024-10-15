Новини Одеси та Одеської області

Безкоштовний концерт та цікаві лекції: куди піти в Одеси 15-17 жовтня

Безкоштовний концерт та цікаві лекції: куди піти в Одеси 15-17 жовтня

Лекції про творців крафтових витворів, поета Миколу Бажана, концерт в консерваторії та можливість поспілкуватися англійською – такі безкоштовні культурні події можна відвідати в Одесі цього тижня. А ще – перевірити онлайн свою медіаграмотність.

Осінь несподівано дісталася середини. Поки що вона радувала нас м’яким теплом, можливістю купатися в морі та цікавими подіями. Друга половина обіцяє бути такою ж теплою та не менш активною. А цікаві та корисні події ми для вас підберемо.

Що: Музичний всесвіт Людмили Самодаєвої – концерт у консерваторії
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 15 жовтня, 18:00
афішаЩо: Микола Бажан: “В пошуках рівноваги”. Лекція Ірини Нечиталюк
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 15 жовтня, 15:00
афішаЩо: Мандруй крафтовою Україною – розповідь дизайнерів
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 16 жовтня, 16:00
афішаЩо: American English Club – спілкування англійською
Де: Онлайн
Коли: 16 жовтня, 17:00
Реєстрація 
афішаЩо: Національний тест з медіаграмотності
Де: Онлайн 
Коли: 17 жовтня
афішаЩо: American Speaking Club – спілкування англійською
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 17 жовтня, 17:00
Реєстрація
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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