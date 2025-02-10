Про це у facebook університету написав курсант вишу Олексій Стеценко, фотографія якого опинилася серед загиблих.

Урочиста церемонія відкриття Муралу пам’яті в Одеському університеті МВС відбулася 5 лютого 2025 року. Навчальний заклад опублікував на своїй сторінці фотографії загиблих випускників та учнів вишу, які віддали свої життя захищаючи Україну від російських загарбників.

Під постом Олексій Стеценко написав, що його «поховали», в той час, як він продовжує виконувати свій військовий обов’язок.

«Я живий!!! Вимагаю негайних роз’яснень щодо того, як це мене поховали вже, коли я й далі продовжую служити Україні! Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб, які причетні до надання недостовірної інформації про мене та розміщення її загалом», – написав хлопець 9 лютого.

Сьогодні, 10 лютого, керівництво та особисто ректор університету принесли вибачення Олексію Стеценку.

«Особа, яка припустилася цієї жахливої неприпустимої помилки, буде притягнута до відповідальності, а фото буде негайно видалене з Муралу та з офіційних дописів на сторінках університету в соціальних мережах», – ідеться в повідомленні вишу.

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