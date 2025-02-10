Як повідомили у прес-службі Авангардівської територіальної громади, до зони ризику потрапили села Прилиманське та Нова Долина, а також селище Авангард.
Села Прилиманське та Нову Долину визнали зоною захисту, що межує з епізоотичним вогнищем, а селище Авангард – зоною спостереження.
У зазначених населених пунктах запроваджено 40-денний карантин.
Господарям, які утримують поголів’я свиней, у разі виявлення у тварин ознак зараження, радять негайно звертатися до ветеринарного лікаря.
Що таке африканська чума свиней
Африканська чума свиней (АЧС) – це висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, що викликається ДНК-вірусом роду Asfivirus сімейства Asfarviridae.
До африканської чуми свиней сприйнятливі домашні та дикі свині різного віку. Джерело збудника інфекції – хворі тварини та вірусоносії. Зараження здорових свиней відбувається при сумісному утриманні з інфікованими вірусоносіями.
АЧС не становить безпосередньої загрози здоров’ю людей, проте може призвести до смерті тварин.
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