Свинья
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Як повідомили у прес-службі Авангардівської територіальної громади, до зони ризику потрапили села Прилиманське та Нова Долина, а також селище Авангард.

Села Прилиманське та Нову Долину визнали зоною захисту, що межує з епізоотичним вогнищем, а селище Авангард – зоною спостереження.

У зазначених населених пунктах запроваджено 40-денний карантин.

Господарям, які утримують поголів’я свиней, у разі виявлення у тварин ознак зараження, радять негайно звертатися до ветеринарного лікаря.

Що таке африканська чума свиней

Африканська чума свиней (АЧС) – це висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, що викликається ДНК-вірусом роду Asfivirus сімейства Asfarviridae.

До африканської чуми свиней сприйнятливі домашні та дикі свині різного віку. Джерело збудника інфекції – хворі тварини та вірусоносії. Зараження здорових свиней відбувається при сумісному утриманні з інфікованими вірусоносіями.

АЧС не становить безпосередньої загрози здоров’ю людей, проте може призвести до смерті тварин.

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