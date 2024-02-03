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Що за страва «свінскі бут» і як її готують українські болгари

Що за страва «свінскі бут» і як її готують українські болгари

Делікатеси зі свинячої гомілки полюбляють в усьому світі – в Італії це прошутто, в Болгарії – філе «Єлена». А в нашій рідній українській Бессарабії – це просто «свінскі бут» – свиняча гомілка.

Не дивуйтесь, коли під навісом побачите свинячу ногу

Раніше цю смакоту можна було частіше побачити в будинках болгар з Бессарабії. Зараз, на жаль, все інакше. Але ми все одно хочемо нагадати вам, дорогі читачі, про забуту традицію для того, щоб її відродити в мирній Україні і повернути на стіл улюблену закуску під сухе червоне вино. 

М’ясо для цієї страви починають заготовляти зазвичай після Різдва.

Свинячі гомілки разом із задніми лопатками щільно просолюють. Всю щетину свині збривають і добре зішкрібають, а після просолювання гомілки витримують приблизно 45 днів у дерев’яному або металевому піддоні. Потім її треба ретельно промити, добре натерти сіллю і традиційними болгарськими спеціями – червоним і чорним перцем і чабером (чубриця), які можна змішати з невеликою кількістю червоного вина.

Після цього підготовлену свинячу гомілку підвішують у спеціальній дерев’яно-металевій установці з дверима і гачками під навісом будинку, і настає час очікування тривалістю у два місяці.

свінскі бут окорок

Прохолодне зимове повітря, весняний дощ і літній вітерець завершують творчо-кулінарну роботу дозрівання. А потім настає момент, коли двері відчиняються і «бут» стає частиною як щоденного, так і святкового меню.

Бут може залишатися свіжим та стиглим аж до кінця літа за умови дотримання суворої послідовності в його приготуванні.

І саме влітку цей кулінарний витвір може зробити вас популярним серед сусідів – вони не втомляться просити у вас порад з різних питань або навпаки давати вам всілякі рекомендації та життєві поради, тільки би знову і знову пригощатися смачним та корисним м’ясним делікатесом.

Де готують традиційний «бут» у Болгарії?

окорок свінскі бут

Напевно, рецепт приготування цього м’яса привезли зі своєї батьківщини пращури нинішніх болгар – мешканців Буджаку. Адже там і донині готують філе «Єлена» в місті Єлена – відомий делікатес зі свінячої гомілки (болгарською – бут).

Якщо ви запитаєте місцевих жителів про секрет приготування солоної свинячої гомілки, то отримаєте впевнену відповідь: секрет – в особливому повітрі. М’який клімат місцевості, ландшафт, ліси, річки і ще дещо важливе – архітектура старих будинків. Адже у селах навколо болгарських міст Єлени та Велико-Тирново досі є будинки, які гідно пережили свій столітній ювілей, у яких одна половина, зазвичай східна чи північна, є укріпленим домашнім складом, консервною майстернею, яка називається турецьким словом одая.

Там є все необхідне для кулінарії – борошно і насіння, сир, йогурт, сухофрукти, варення і м’ясо. Зазвичай на одній із зовнішніх стін кімнати або на одній зі стін літньої кухні також споруджують місце для сушіння ніжок – дерев’яні конструкції з дверцятами з одного боку, оточеними дрібною металевою сіткою, що захищає від комах, гризунів і птахів.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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