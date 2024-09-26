В Одесском районе есть разрушения и жертвы — последствия ночной атаки

Об этом сообщили руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Подробности ночной атаки читайте здесь: Россия атакует Одессу и область ракетами с новейших самолетов и дронами (ОБНОВЛЕНО)

В результате ракетного обстрела в Одесском районе погибла 62-летняя женщина. Повреждены здания и автомобили. Также произошло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар. По сообщениям одесских пабликов, прилет был в районе города Южный.

Относительно дроновой атаки, которую террористы осуществили уже под утро: погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

По информации Воздушных сил Украины, в ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Одесскую область четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито все четыре ракеты Х-59/69 и 66 «шахедов».