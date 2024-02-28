В одесском храме вспыхнул пожар: есть пострадавший

В Одессе на территории храма Святителя Луки и архангела Михаила загорелась трапезная. Во время тушения пожара спасен человек.
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
Сообщение о возгорании здания на ул. Тенистая в Приморском районе Одессы поступило спасателям в 21:21 27 февраля. На месте пожарные установили, что горит 2-этажное деревянное здание трапезной на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки.
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За полчаса пожар был полностью ликвидирован.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на рядом расположенный храм, который находился в непосредственной близости.
Во время тушения пожара спасатели помогли выбраться из задымленного здания мужчине 1952 года рождения.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС было привлечено 5 единиц техники, 25 пожарных.