В одесском храме вспыхнул пожар: есть пострадавший

Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до дешевейшего Мы снова на Привозе. Погода не очень: кажется, зима не так уж и спешит прощаться с городом. Известный рынок, между тем, на погоду отнюдь не реагирует: ведь это же Привоз. Люди спешно скупаются, торгуются, ищут дешевое и дешевейшее. ПОДРОБНЕЕ

Зеленое чудо и цветочная магия на улицах Одессы в конце февраля (фоторепортаж) Февраль подходит к концу. Но ведь это только календарный февраль. Если присмотреться, как выглядят сейчас одесские клумбы, газоны, уличные вазы, то, кажется, весна уже – «на полную». Добавьте к этому яркое солнце – и о какой зиме можно говорить? ПОДРОБНЕЕ