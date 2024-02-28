Атака “шахедів”: вночі в Одесі гасили пожежу в промисловій зоні

Ціни на Привозі 1 березня: від дешевого до найдешевшого Ми знову на Привозі. Погода – не дуже: здається, зима не так вже й поспішає прощатися з містом. Відомий ринок, між, тим, на погоду аж ніяк не реагує: бо це ж Привоз. Люди спішно скуповуються, торгуються, шукають дешеве та найдешевше. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Червоні вогні та «штурм» посольства: в Румунії нагадали, що Україні потрібна допомога 24 лютого по всьому світу відбулися акції єдності, присвячені другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну цивілізованого світу. Вимушені переселенці з України разом з місцевими жителями протестували проти війни у різних формах. Були і мітинги і мистецькі заходи. «Одеське життя» розповідає, як це відбувалося в Румунії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Новий рекорд ЗСУ: за день знищено три російські бомбардувальники За відсутності у ворога на чергуванні літаків дальнього радіолокаційного попередження А-50 нашим силам вдається знищувати тактичну авіацію на дальніх підступах. Сьогодні, 29 лютого, українські військові збили ще три російські винищувачі Су-34. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ