Новини Одеси та Одеської області

Атака “шахедів”: вночі в Одесі гасили пожежу в промисловій зоні

Атака “шахедів”: вночі в Одесі гасили пожежу в промисловій зоні

У ніч на 28 лютого росіяни знову атакували Одесу дронами-камікадзе. Унаслідок падіння уламків одного зі збитих силами ППО безпілотників виникла пожежа на енергооб’єкті. Люди не постраждали.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Увечері 27 лютого ворог спрямував з акваторії Чорного моря 10 ударних безпілотників на Миколаївську та Одеську області. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку.

У результаті повітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено всі 10 “шахедів”.

Переважну більшість “шахедів” збито над морем: 1 у Миколаївській області, 9 в Одеській області.

Повідомляється, що під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об’єктів критичної інфраструктури.

Сталося замикання і загоряння, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

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