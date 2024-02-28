Атака “шахедів”: вночі в Одесі гасили пожежу в промисловій зоні

У ніч на 28 лютого росіяни знову атакували Одесу дронами-камікадзе. Унаслідок падіння уламків одного зі збитих силами ППО безпілотників виникла пожежа на енергооб’єкті. Люди не постраждали.
Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Увечері 27 лютого ворог спрямував з акваторії Чорного моря 10 ударних безпілотників на Миколаївську та Одеську області. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку.
У результаті повітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено всі 10 “шахедів”.
Переважну більшість “шахедів” збито над морем: 1 у Миколаївській області, 9 в Одеській області.
Повідомляється, що під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об’єктів критичної інфраструктури.
Сталося замикання і загоряння, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.