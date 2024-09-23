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Хабар за депортацію: викрито корупційну схему у міграційній службі

Хабар за депортацію: викрито корупційну схему у міграційній службі

Щодо двох посадовців Державної міграційної служби, Одеською обласною прокуратурою скеровано справу до суду. Як встановило слідство, керівник одного з управлінь та його підлеглий вимагали у громадянина Молдови 20 тис. доларів США за допомогу в уникненні депортації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені обіцяли іноземному громадянину вплинути на рішення суду та співробітників ДМС на його користь. Йшлося про сприяння у справі примусового повернення до країни походження та заборону на в’їзд в Україну.

Під час розслідування правоохоронці провели обшуки в місцях проживання та роботи підозрюваних, де виявили значні суми готівки, об’єкти нерухомості та автомобілі.

Загальна вартість виявленого майна перевищує 82 мільйони гривень. Наразі обвинувачені перебувають під вартою, їх відсторонено від посад, а на все майно накладено арешт.

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