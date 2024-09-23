Хабар за депортацію: викрито корупційну схему у міграційній службі

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені обіцяли іноземному громадянину вплинути на рішення суду та співробітників ДМС на його користь. Йшлося про сприяння у справі примусового повернення до країни походження та заборону на в’їзд в Україну.

Під час розслідування правоохоронці провели обшуки в місцях проживання та роботи підозрюваних, де виявили значні суми готівки, об’єкти нерухомості та автомобілі.

Загальна вартість виявленого майна перевищує 82 мільйони гривень. Наразі обвинувачені перебувають під вартою, їх відсторонено від посад, а на все майно накладено арешт.

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